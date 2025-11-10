Conductor Ebrio Asegurado Tras Chocar su Nissan en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un conductor en estado de ebriedad terminó su madrugada dentro de una patrulla, luego de estrellar su vehículo contra el camellón central del bulevar Harold R. Pape, en el cruce con la avenida Las Granjas. El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas de este lunes y dejó severos daños materiales tanto en el automóvil como en la infraestructura municipal.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Francisco Daniel Alvarado conducía un Nissan Máxima color negro en dirección al norte sobre la principal arteria de la ciudad. Sin embargo, al perder el control del volante, subió al camellón y terminó impactando de lleno contra la estructura de concreto. El golpe destrozó el frente del coche, desprendiendo piezas y esparciendo restos en la vía.

Automovilistas que circulaban por el sector reportaron el accidente al sistema de emergencias, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron de inmediato al lugar. Tras entrevistarse con el conductor, confirmaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue asegurado de manera inmediata.

Los oficiales elaboraron el croquis correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa, que remolcó lo que quedó del Nissan hacia un corralón municipal. El responsable fue consignado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por daños al patrimonio del municipio y por conducir en estado de ebriedad.

El accidente provocó el cierre momentáneo de un carril mientras se realizaban las maniobras de retiro del vehículo, sin que se reportaran personas lesionadas.