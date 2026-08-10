Colombia: sismo de 7.4 provoca desastre nacional y 80 muertos

El sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia dejó casi 80 muertos y decenas de edificios colapsados; equipos de emergencia mantienen labores de rescate.

El número de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia aumentó a casi 80, de acuerdo con reportes de medios de comunicación. Las autoridades aún no han establecido una cifra definitiva de personas heridas y desaparecidas. Los reportes sitúan el número de víctimas mortales entre 71 y 80 personas, aunque la cifra podría aumentar durante las próximas horas debido a las labores de búsqueda y rescate en zonas donde se registraron derrumbes de edificios y daños en infraestructura.

Detalles confirmados

El Servicio Geológico Colombiano señaló que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante la última década. Las víctimas fueron reportadas principalmente en departamentos del centro-oeste y suroeste de Colombia.

Acciones de la autoridad

Ante la magnitud de las afectaciones, el Gobierno de Colombia decretó la situación de desastre nacional, informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), organización que integra el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Impacto en la comunidad

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que en el departamento se contabilizaban aproximadamente 27 personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad en el municipio de Calima El Darién.