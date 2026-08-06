NASA detecta excrementos rosados de pingüinos de Adelia en la Antártida

Sí, la NASA puede ver excrementos de pingüinos desde el espacio... y son rosados.

NASA detecta excremento rosado de pingüinos de Adelia; estudio revela relación entre dieta, hielo marino y esperanza de vida.

Satélites de la NASA captaron imágenes de los excrementos de los pingüinos de Adelia, endémicos de la Antártida.

La investigación determina que según el color del guano se puede determinar las variaciones del hielo marino.

¿Cómo ocurrió la investigación?

La investigación fue desarrollada por científicos de la Universidad de Stony Brook y la Universidad de Clemson, quienes utilizaron imágenes satelitales de la NASA.

El satélite captó que los excrementos de los pingüinos de Adelia son rosados, debido a una variación en su dieta basada en el consumo de krill, un molusco de la zona.

Detalles sobre el guano rosado

Los sensores de los satélites de la NASA tienen la capacidad de captar pequeñas diferencias de color en la superficie, y estas variaciones han permitido identificar la firma espectral del guano y relacionarla con la alimentación de los pingüinos.