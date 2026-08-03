Incidente en Múzquiz: Justo N, adulto mayor, sufre quemaduras graves

MÚZQUIZ, COAH.- Una persona de la tercera edad sufrió quemaduras en el rostro y diversas partes del cuerpo tras un incidente ocurrido en su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Fresnos entre Presidente Juárez y Morelos del barrio El Panteón.

De acuerdo con la información disponible, el adulto mayor de nombre Justo N, de 86 años de edad, dependía de un concentrador de oxígeno cuando presuntamente encendió un cigarrillo, lo que provocó una reacción que derivó en un flamazo y le ocasionó las lesiones.

Tras el reporte de emergencia, paramédicos de los cuerpos de auxilio de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado. Debido a las quemaduras que presentaba, el hombre fue trasladado al hospital más cercano para recibir valoración médica y el tratamiento correspondiente.

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones al utilizar oxígeno medicinal, ya que este favorece la combustión y representa un alto riesgo al entrar en contacto con fuentes de calor o fuego.

Las circunstancias del incidente quedaron bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, en este caso de la dirección de Protección Civil Municipal que encabeza el ingeniero Víctor Guajardo Loo.