Inician campamento de paleontología infantil

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz puso en marcha el Campamento de "Pequeños Paleontólogos", un programa dirigido a niñas y niños del Pueblo Mágico con el propósito de acercarlos al conocimiento de la paleontología y fortalecer la difusión del patrimonio natural del municipio.

El campamento busca fomentar el interés por la paleontología entre los niños.

El arranque de las actividades se realizó en la Casa de la Cultura "Capitán Miguel de la Garza Falcón", con la participación del ingeniero Héctor Porras Múzquiz, director del Museo de Paleontología. La introducción a la era de los dinosaurios estuvo a cargo de Cecilia Fuentes.

La edil informó que el campamento tendrá una duración de dos semanas y está dirigido a menores de entre 6 y 12 años de edad, quienes podrán explorar el mundo de los fósiles, conocer cómo se formaron y participar en diversas actividades recreativas y manualidades.

Actividades incluyen exploración de fósiles y manualidades relacionadas.

Destacó que este tipo de cursos contribuye al aprendizaje de niñas, niños y jóvenes interesados en la paleontología, además de fomentar el interés por la riqueza natural e histórica del municipio.

La presidenta municipal señaló que el campamento también representa una oportunidad para fortalecer la promoción turística de Múzquiz, al impulsar actividades relacionadas con su patrimonio paleontológico.

El proyecto también promueve el turismo en Múzquiz a través de su patrimonio paleontológico.

Asimismo, subrayó que estas acciones forman parte del impulso al proyecto del Geo Parque Múzquiz, al promover entre las nuevas generaciones el conocimiento y la conservación de los recursos naturales que distinguen al municipio.