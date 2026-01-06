Detienen a dos hombres por asalto en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en coordinación con la Policía Estatal lograron identificar y detener a dos personas del sexo masculino involucrados en un asalto en la zona centro de Piedras Negras.

Empleados de la cadena comercial OXXO marcaron el Sistema de Emergencias para reportar el asalto a un proveedor; quien se encuentra en valoración médica.

Rápida respuesta de las autoridades

De manera rápida la autoridad estatal y municipal activaron el protocolo de investigación y reacción. La autoridad logró detener a Miguel N de 29 años de edad y a Brayan N de 21 años de edad en la calle de Aldama cruce con Ildefonso Vázquez.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez instruyó al Delegado Regional de la FGE, Rigoberto Raúl Rodríguez a coordinar la acción de investigación y respuesta de manera oportuna.

Fernández Montañez señaló ante la rápida detención la cero tolerancia en Coahuila contra quien o quienes intentan o delinquen. Reiteró que en Coahuila hay corporaciones sólidas, con policías capaces y comprometidos, teniendo como prueba esta acciones de seguridad y procuración de justicia.

Ambos detenidos ya se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.