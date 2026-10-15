Elecciones 2026: descontento con Trump y apoyo a demócratas en EE.UU.

# Estadounidenses, frustrados con Trump, buscan un cambio en Washington

Encuesta revela descontento con el presidente de Estados Unidos y mayor entusiasmo de los demócratas rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

WASHINGTON.– A menos de cuatro semanas de las elecciones legislativas de noviembre de 2026, una amplia mayoría de los estadounidenses expresa su inconformidad con el desempeño del presidente Donald Trump y considera necesario un cambio importante en la forma de gobernar el país.

De acuerdo con una encuesta realizada por The Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC (AP-NORC), los votantes demócratas muestran mayor entusiasmo por acudir a las urnas que los republicanos, mientras crece la preferencia por que el Partido Demócrata obtenga el control del Congreso.

El estudio señala que la economía, el costo de vida, la atención médica y la guerra con Irán figuran entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Cerca de ocho de cada diez votantes consideran que la situación económica y los precios son asuntos prioritarios para los próximos comicios.

El costo de vida, principal preocupación

El aumento de los gastos cotidianos se ha convertido en uno de los mayores problemas para la administración de Trump, quien prometió mejorar las condiciones económicas de las familias estadounidenses.

Según el sondeo, alrededor de ocho de cada diez votantes desaprueban la manera en que el mandatario está manejando el costo de vida, mientras que cerca de tres cuartas partes rechazan su desempeño en materia económica.

El descontento también alcanza a una parte de sus propios simpatizantes. Entre los votantes republicanos, 44 % aprueba la gestión de Trump respecto al costo de vida y 54 % respalda su manejo de la economía.

A estas preocupaciones se suma la guerra con Irán, conflicto que continúa generando cuestionamientos sobre la política exterior del gobierno estadounidense.

Demócratas buscan ganar terreno en el Congreso

La encuesta indica que aproximadamente la mitad de los votantes registrados preferiría que el Partido Demócrata controlara la Cámara de Representantes o el Senado, frente a cerca de cuatro de cada diez que desean mantener el control republicano. Un 15 % permanece indeciso.

Además, cerca de la mitad de los encuestados considera necesario un cambio sustancial en la manera de gobernar Estados Unidos, mientras que alrededor de tres de cada diez se inclinan por una transformación mucho más profunda.

Aunque los demócratas enfrentan sus propios niveles de desaprobación, los votantes independientes muestran una percepción más negativa del Partido Republicano, situación que podría favorecer a la oposición en las elecciones.

Elecciones serán una prueba para Trump

Los comicios del 3 de noviembre representarán una prueba política para el presidente y su partido, que buscan conservar el control del Congreso en medio de las críticas por la economía, los precios y las decisiones internacionales.

El sondeo AP-NORC se realizó del 8 al 12 de octubre entre mil 119 adultos, incluidos 925 votantes registrados. Los resultados reflejan un escenario complicado para los republicanos, aunque el nivel de participación y las preferencias electorales podrían influir en el resultado final.

La inconformidad ciudadana coloca a Trump ante el reto de recuperar la confianza de los electores antes de una jornada electoral que podría modificar el equilibrio político en Washington.