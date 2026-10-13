Confusión en 911 retrasa atención a Christa Pike tras ejecución fallida

# Christa Pike sobrevive a ejecución en Estados Unidos y el 911 creyó que la llamada era una broma

La mujer sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante un intento de ejecución en Tennessee. La ayuda médica tardó alrededor de 30 minutos en ingresar al penal debido a la confusión de los servicios de emergencia.

Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal el pasado 30 de septiembre de 2026. El caso volvió a generar controversia luego de que se conocieran registros de las llamadas al 911, en las que inicialmente se dudó de la veracidad de la emergencia.

De acuerdo con información obtenida por The Associated Press, personal del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Riverbend solicitó una ambulancia después de que Pike continuara con vida tras recibir dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado en el procedimiento.

Sin embargo, la falta de un código de verificación y las contradicciones entre los operadores de emergencias y los funcionarios penitenciarios provocaron que la solicitud fuera considerada una posible llamada falsa.

El 911 clasificó la emergencia como una falsa alarma

La primera llamada se realizó aproximadamente a las 20:40 horas, cuando un trabajador del penal informó que la ejecución se había llevado a cabo, pero la mujer todavía no había fallecido y necesitaba atención médica.

Los operadores intentaron verificar la solicitud con el personal de control de la prisión, que inicialmente negó haber realizado la llamada. A las 21:03 horas, los despachadores comunicaron que el reporte había sido clasificado como falso.

La situación cambió cuando una de las abogadas de Pike, Kelly Gleason, contactó directamente a los servicios de emergencia para advertir que su clienta seguía respirando y necesitaba atención médica inmediata.

Finalmente, alrededor de las 21:11 horas, las autoridades penitenciarias confirmaron que la emergencia era real y permitieron el ingreso de los equipos médicos, aproximadamente 30 minutos después de la primera solicitud de ayuda.

Christa Pike fue hospitalizada y regresó a prisión

Después del fallido procedimiento, Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció varios días con asistencia respiratoria. Sus abogados llegaron a temer por su vida, pero posteriormente recuperó la conciencia y comenzó a hablar y caminar con ayuda.

El 10 de octubre, la mujer recibió el alta médica y regresó a la prisión para mujeres de Tennessee, donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado por qué el procedimiento de inyección letal no tuvo el resultado previsto ni han determinado si se intentará ejecutar nuevamente la sentencia.

¿Por qué fue condenada a muerte?

Christa Pike recibió la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en 1995. Pike tenía 18 años cuando participó en el crimen junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp.

El caso volvió a poner bajo escrutinio los protocolos de ejecución en Tennessee. Tras lo ocurrido, el gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente del procedimiento y suspendió temporalmente las ejecuciones pendientes mientras se investigan las fallas registradas.

La investigación busca esclarecer qué sucedió durante la administración del medicamento y por qué la atención de emergencia sufrió una demora que pudo poner en mayor riesgo la vida de la condenada.