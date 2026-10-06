Alerta amarilla por lluvias en CDMX: precauciones necesarias

Siete alcaldías de CDMX activan alerta amarilla por lluvias

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua y caída de objetos durante la tarde y noche de este martes.

Las lluvias continuarán este martes 6 de octubre en la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en siete alcaldías ante el pronóstico de precipitaciones fuertes y posible caída de granizo.

Las demarcaciones bajo esta alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde y noche podrían registrarse acumulaciones de entre 15 y 29 milímetros de lluvia, condiciones que podrían provocar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

Advertencias de Protección Civil

Protección Civil también advirtió sobre la posibilidad de caída de ramas, árboles y otros objetos, por lo que llamó a la población a extremar precauciones durante las precipitaciones.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar cruzar calles o avenidas donde se formen corrientes de agua y tomar precauciones al desplazarse por las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y podrían actualizar los niveles de alerta conforme evolucione el temporal de lluvias en la capital.