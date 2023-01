Esteban Lozano, campeón goleador, podría debutar con América

Esta noche en el Estadio Azteca, el americanismo podría ver un nuevo rostro sobre la cancha, el de Esteban Lozano.

El joven delantero de la Sub-20 entró en la convocatoria del primer equipo del América para el cotejo frente al Puebla, luego de la baja por lesión del uruguayo Federico Viñas, además de que el charrúa estaría en un nuevo intento de negociación por parte de los Tuzos del Pachuca.

Al final, si nos ponemos a ver números, América es un equipo que ha dado oportunidad de debutar. Es llegar con paciencia y coincidir, me toca trabajar y seguir entrenando día a día, para que en un momento me puedan voltear a ver", dijo Lozano, en exclusiva para Excélsior.

Esteban, de 19 años y originario del estado de Puebla, se destapó el torneo pasado como campeón goleador de la categoría Sub-20, con 10 tantos, situación que el estratega Fernando Ortíz ha seguido de cerca al incluirlo en los entrenamientos; Miguel Herrera y Santiago Solari también le dieron fogueo en sus respectivas gestiones.

El canterano americanista estuvo presente en los partidos ante Chelsea, Real Madrid y Manchester City de la pretemporada pasada. (Foto: Mexsport).

El sueño principal es debutar, quiero llegar a Primera División, tener esa oportunidad y consolidarme. También quiero quedar campeón este torneo con la Sub-20 y en el futuro jugar algún Mundial. Ganarlo obviamente, es de los sueños más grandes.

Es lo que al final quiero, unas cosas dependen de mí y otras no, me toca trabajar día a día para buscar esa oportunidad, los demás no me corresponde a mí", añadió.

En el Clausura 2023, el América ha tenido un arranque tibio, con dos empates: sin goles ante Querétaro y 2-2 frente al Toluca. Hasta el momento, los goles azulcrema han corrido por cuenta del uruguayo Brian Rodríguez y Henry Martín.