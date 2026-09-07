Impulsa gabriel elizondo conectividad de telefonía para la carretera 30

El senador por Coahuila Gabriel Elizondo Pérez plantea fortalecer la infraestructura de voz y datos para mejorar la comunicación a lo largo de este tramo carretero que conecta San Pedro y Cuatro Ciénegas.

Torreón, Coahuila, a 07 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la conectividad en la Carretera 30, que conecta a los municipios de Cuatro Ciénegas y San Pedro, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentará ante el pleno legislativo un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes acciones que permitan ampliar la cobertura de voz y datos a lo largo de esta vialidad.

Lo anterior lo dio a conocer Elizondo Pérez durante el arranque del ciclo escolar y la entrega de libros de texto gratuitos en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Torreón, donde acompañó al alcalde Miguel Riquelme.

Ahí, Elizondo Pérez señaló que la falta de cobertura en algunos tramos de esta carretera representa una dificultad para quienes transitan diariamente por ella, sobre todo ante situaciones que requieren comunicación inmediata.

"Yo he transitado por todo Coahuila y una de las carreteras donde hemos visto que se pierde la señal es la que va de San Pedro a Cuatro Ciénegas. Hoy en día es muy importante estar comunicados, porque hay situaciones en las que necesitamos hacer una llamada de emergencia, comunicarnos con nuestras familias o simplemente tener acceso a los servicios de comunicación. Vamos a presentar este punto de acuerdo para que se amplíe la cobertura", expresó.

El punto de acuerdo contempla exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en el ámbito de sus atribuciones, se analicen y fortalezcan las condiciones de cobertura de voz y datos en esta carretera.

Este exhorto permitirá contribuir a la llegada de nuevas inversiones a las regiones Centro y Laguna, ya que será una vía con cobertura permanente de comunicación para quienes transitan por ella.

Esta propuesta forma parte del paquete de 17 instrumentos, iniciativas y puntos de acuerdo que Elizondo Pérez presentó ante el Senado de la República, como parte de una agenda legislativa enfocada en atender las principales necesidades de las distintas regiones de Coahuila.

Por otra parte, ante el anuncio realizado durante la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la ampliación de la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, Elizondo Pérez destacó que dará seguimiento puntual a estas obras, debido a la importancia de esta vía y al alto flujo vehicular que diariamente tiene.

El senador reiteró que continuará llevando al Senado de la República propuestas relacionadas con el pensar y el sentir de la gente, para atender las necesidades de las distintas regiones de Coahuila y mantener una coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.