Trump reconsidera su visita a Alabama por el huracán Isaías

# Trump reconoce que desconocía la alerta del huracán Isaías que amenaza a Alabama

El presidente de Estados Unidos podría cancelar su asistencia al partido de fútbol americano entre Georgia y Alabama ante el avance del ciclón.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que desconocía la alerta por el huracán Isaías, fenómeno meteorológico que amenaza la costa del golfo de México y el estado de Alabama.

El mandatario fue cuestionado sobre su visita programada a Alabama para asistir al encuentro deportivo entre las universidades de Georgia y Alabama, previsto para el sábado 10 de octubre. Durante la conversación con periodistas, admitió que no estaba enterado de la amenaza del ciclón.

El huracán Isaías se intensifica

Ante el panorama meteorológico, Trump señaló que evaluaría su asistencia al partido, pues aseguró que la seguridad de la población debe ser prioritaria y que no desea distraer a los equipos encargados de atender una posible emergencia.

Vigilancia del Centro Nacional de Huracanes

De acuerdo con los pronósticos, el huracán Isaías podría intensificarse antes de tocar tierra y aproximarse a la zona costera entre Florida y Alabama.

El Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia para distintos sectores de la costa norte del golfo, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la trayectoria y los posibles efectos del fenómeno.

La evolución del ciclón podría modificar los planes del presidente estadounidense, quien contempla asistir al partido universitario durante su visita a Alabama.

Trump indicó que dejará que las condiciones meteorológicas determinen su decisión final, con el objetivo de evitar interferencias en las labores de emergencia y priorizar la seguridad de los habitantes.

De concretarse un impacto en territorio estadounidense antes de la medianoche del viernes 9 de octubre, se cumplirían dos años desde el último impacto ciclónico de este tipo en las costas del país, según la información publicada por SDP Noticias.