Mazatlán Sinaloa en riesgo por la trayectoria del huracán Simón

# Huracán Simón cambia de trayectoria; SMN señala al avión cazahuracanes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Simón modificó su trayectoria y ahora podría impactar cerca de Mazatlán, Sinaloa, el jueves 15 de octubre, nuevamente como categoría 2.

El huracán Simón cambió su trayectoria en el océano Pacífico, lo que obligó a las autoridades meteorológicas a actualizar sus pronósticos sobre el desplazamiento del fenómeno. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se alejó de las costas de Jalisco y ahora representa un riesgo para Nayarit y Sinaloa.

Fabián Vázquez, director del SMN, explicó que el comportamiento del huracán ha representado un reto para los modelos de pronóstico debido a las variaciones registradas durante su desplazamiento.

Según la información publicada por SDP Noticias el 12 de octubre de 2026, el funcionario señaló que el sobrevuelo de un avión cazahuracanes permitió obtener información adicional sobre el sistema y ajustar las previsiones de su trayectoria.

Simón se dirige hacia Sinaloa

Tras alejarse de las costas de Jalisco y pasar cerca de las Islas Marías, el huracán mantiene una trayectoria hacia el norte-noroeste, con posibilidad de aproximarse a las costas de Nayarit y Sinaloa.

Los pronósticos citados por el SMN indican que Simón podría llegar a las inmediaciones de Mazatlán durante la mañana del jueves 15 de octubre, con una intensidad de categoría 2.

Para ese momento, se estiman vientos sostenidos de aproximadamente 170 kilómetros por hora y rachas superiores a los 200 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar riesgos para las comunidades costeras.

¿Qué intensidad tendrá el huracán?

De acuerdo con las previsiones difundidas el lunes, Simón se encontraba como huracán categoría 2, con vientos sostenidos entre 160 y 195 kilómetros por hora.

Los modelos meteorológicos contemplaban que el sistema descendiera temporalmente a categoría 1 durante la mañana del martes 13 de octubre, antes de volver a intensificarse conforme avanzara hacia el norte.

No obstante, la trayectoria y la fuerza de un huracán pueden cambiar, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento de su evolución.

Piden mantenerse atentos a los avisos oficiales

Ante la posible aproximación del ciclón a Sinaloa, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de Protección Civil.

Las comunidades costeras deben prestar especial atención a las alertas por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado, así como evitar acercarse al mar cuando existan restricciones.

La evolución de Simón durante las próximas horas será determinante para precisar su trayectoria y los posibles efectos en el litoral del Pacífico mexicano.