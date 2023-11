Invita SIMAS a actualizar supervivencia

Sabinas, Coah. – Durante los meses de noviembre y diciembre se actualiza el padrón de jubilados, pensionados y/o adultos mayores, con la firma de la supervivencia, señaló el encargado del área Comercial de SIMAS Sabinas, Enrique de León González, quien invitó a quienes no han cubierto este proceso para que lo hagan, o bien llenen el formato que se les envía en los recibos para su llenado. Son 3 mil usuarios quienes cuentan con este beneficio que es del 50%.

Dijo que, debido a las condiciones climatológicas, la alcaldesa Diana Haro Martínez, giró instrucciones para que no se vean obligados a acudir a la oficina para este trámite y por eso se les ha entregado en su recibo de consumo un formulario que deben llenar y regresar con una copia de su credencial de elector y de su recibo. No es necesario que ellos acudan, lo pueden mandar con un familiar o vecino, con alguien que les de la atención y con eso ya tienen cubierto la supervivencia, pero es necesario que lo hagan porque si no, en enero se les da de baja de este beneficio.

Añadió que un total de 4 mil 136 usuarios se han beneficiado también con el programa de regularización que consiste en facilidades de pago para aquellos que tienen adeudos elevados, ya sea por multas, reconexiones o servicios propios del sistema, y esperan que otros más se agreguen para que normalicen su situación, "a quienes hemos detectado en estas condiciones, les mandamos en su recibo una invitación para que se acerquen y puedan regularizarse".

Por otro lado señaló que el bajo consumo de agua debido a las temperaturas que se registran hace que se presenten fugas de agua porque la presión hace que la tubería se reviente, dijo que se tiene un registro de todas y que se atienden por parte de las cuadrillas del sistema. Reconoció que hay áreas donde la tubería es obsoleta, como ocurre en las Villas de Agujita y Cloete, que además es de asbesto todavía; "eso nos da un poco más de tiempo en las reparaciones porque no es lo mismo cortar un tubo de PVC que batallar con uno que prácticamente ya es de arena, la ventaja es que permiten, las fugas, detectar una problemática mayor".

Ejemplificó con la registrada en la calle comercio de la Villa de Agujita, en la entrada de este sector justo en la cuchilla, donde la fuga reventó el tubo hacia arriba, pero realmente el agua se trasminó durante mucho tiempo hacia abajo. Así ubican donde se debe hacer el reemplazo de redes para 2024, previo proyecto. En el caso de la fuga de agua que se registró a la altura del centro social de la misma Villa, fue en la noche y se tomó la decisión de no hacer la reparación en ese horario porque es cuando se hace el tandeo y ameritaba cerrar el servicio, entonces se dejó abierto para que las familias pudieran llenar sus tinacos y, ya en la mañana realizaron los trabajos.

Dijo que se ven las soluciones para la problemática que se tiene en cuanto al suministro como es el rebombeo en la colonia Las Palmas y próximamente se hará el anuncio por parte de la alcaldesa, en lo que corresponde a la colonia Vista Hermosa.