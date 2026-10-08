Bridgerton: nueva miniserie sobre la juventud de Lady Violet

Netflix anunció una nueva miniserie derivada del universo de Bridgerton que contará la historia de la juventud de Lady Violet Bridgerton y el romance que vivió con Edmund Bridgerton, vizconde y futuro patriarca de la familia.

La producción busca profundizar en una de las historias de amor más importantes de la saga, que hasta ahora solo se había mencionado en la serie original. La trama permitirá conocer cómo Violet y Edmund se conocieron y construyeron la relación que dio origen a una de las familias más reconocidas de la ficción.

La historia de Lady Violet y Edmund se explorará en la nueva miniserie.

Shonda Rhimes estará al frente del proyecto. La nueva serie estará a cargo de Shonda Rhimes y Nicholas Nardini, quienes participarán como guionistas, productores ejecutivos y responsables de la producción. Además, Tom Verica regresará como director y productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers también formará parte del equipo.

La actriz Ruth Gemmell, quien interpreta a Lady Violet en su etapa adulta, forma parte de la serie original. Sin embargo, todavía no se ha confirmado quién dará vida a la versión joven del personaje en esta nueva producción.

Ruth Gemmell regresará como Lady Violet en su etapa adulta.

La historia también tendrá como referencia el universo literario de Julia Quinn, autora de los libros que inspiraron la franquicia, particularmente la novela corta Violet in Bloom, que aborda el romance entre Violet y Edmund.

La serie se inspira en la novela corta de Julia Quinn.

Este proyecto sigue la línea de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, precuela estrenada en 2023 que exploró la juventud de la reina Carlota y su relación con el rey Jorge III. Por el momento, Netflix no ha anunciado el título oficial ni la fecha de estreno de la nueva miniserie. Mientras tanto, la quinta temporada de Bridgerton se encuentra en producción y estará centrada en la historia de Francesca Bridgerton y Michaela Stirling.

La nueva precuela promete mostrar una faceta desconocida de Lady Violet y revelar los orígenes del romance que marcó el destino de la familia Bridgerton.