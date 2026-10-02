Lobos UAdeC inicia su temporada en Liga ABE: enfrentan a UDEM

Lobos UAdeC enfrentan doble jornada este sábado en la Liga ABE

Los Lobos y Lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tendrán una jornada de intensa actividad este sábado 3 de octubre, con el inicio de su participación en la temporada 2026-2027 de la Liga ABE.

El representativo varonil será el primero en entrar en acción. Los Lobos visitarán a la Universidad de Monterrey (UDEM) a las 15:00 horas, en el gimnasio del Colegio Euroamericano del Valle, como parte de la gira con la que arrancan su calendario.

El equipo dirigido por Osvaldo Rodríguez presentó algunas modificaciones en su plantilla para esta temporada, con las incorporaciones de Axel Romano, Christian Valenzuela, José Vázquez, Guillermo Vázquez y Raúl Salinas.

La quinteta universitaria buscará tener una campaña competitiva en la Segunda División y colocarse nuevamente entre los equipos que disputen el ascenso a la División I.

Debut de las Lobas UAdeC

Más tarde será el turno de las Lobas UAdeC, que debutarán como locales frente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). El encuentro está programado para las 17:00 horas en el gimnasio CEDU, en Saltillo.

El conjunto femenil continuará bajo la dirección de Carlos Almonte y también llega con refuerzos para el nuevo ciclo. Entre las incorporaciones destacan las panameñas Destiny Patrick y Jehimily Boza, además de Salma Villarreal.

Con ambos equipos en competencia, la UAdeC inicia una nueva temporada con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares de sus respectivas conferencias y buscar el camino hacia la División I.