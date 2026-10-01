Mujer es señalada como autora del multihomicidio en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado apunta a Cintia Abigail Tamez Rivera como autora del multihomicidio en Montemorelos.

De acuerdo con los hallazgos preliminares, Tamez Rivera habría acabado con la vida de su pareja sentimental y sus tres hijos, para posteriormente quitarse la vida en el municipio de Montemorelos.

Las indagatorias, respaldadas por el peritaje en la escena, los resultados del cateo en la vivienda familiar y la coincidencia en el calibre del armamento empleado, señalan a la mujer como la presunta responsable de la tragedia.

Según las investigaciones, la pareja sostuvo una fuerte discusión durante la madrugada tras una reunión en la que consumieron alcohol. En el inmueble, las autoridades aseguraron latas de cerveza y una botella de whisky; descartaron el hallazgo de sustancias ilícitas.

Los peritajes indican que Tamez Rivera atacó primero en el domicilio a su pareja, Leodegario Moya, y a dos de sus hijos, Christian, de 12 años, y Bruno, de 11.

Posteriormente, abordó su camioneta Jeep y disparó contra el menor de sus hijos, Gustavo, de apenas dos años, antes de quitarse la vida dentro del vehículo. Los cuerpos de la mujer y del pequeño fueron localizados ayer en las inmediaciones del Fraccionamiento Los Fresnos.

El titular de la Fiscalía confirmó que los casquillos percutidos hallados tanto en la casa como en la camioneta coinciden y pertenecen a una misma pistola calibre .38 automática.