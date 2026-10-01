Derrapa motociclista en Carretera estatal No. 20

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de su unidad y derrapar a la altura del kilómetro 8 de la carretera estatal número 20, tramo Múzquiz-Nueva Rosita.

Luis Mario N. fue atendido por paramédicos tras el accidente en la carretera estatal 20.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nueva Rosita acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor, identificado como Luis Mario N. Los paramédicos localizaron al motociclista a un costado de la carretera, consciente, quien presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo al momento de recibir el auxilio.

El motociclista fue trasladado a un hospital local donde su estado de salud es estable.

Tras recibir los primeros auxilios, Luis Mario N. fue trasladado en una ambulancia a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como estable.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila investigan las causas del accidente en la carretera.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.