Canadá crea Fondo de Respuesta Estratégica de 5 mil millones de dólares

Canadá suspende obligación de vender un 20% de vehículos eléctricos en 2026. La obligación de los fabricantes de automóviles para que el 20% de sus ventas en 2026 sean eléctricos será suspendida por el Gobierno de Canadá.

La decisión, la cual revisará los objetivos durante los próximos 60 días, es parte de una serie de medidas para reactivar la economía canadiense y mitigar el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a su socio, supone que los fabricantes de automóviles no tendrán objetivos de ventas de eléctricos para los modelos de 2026. Además de suspender temporalmente los objetivos de ventas de vehículos eléctricos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló la creación de un Fondo de Respuesta Estratégica dotado con 5 mil millones de dólares canadienses.

Lo anterior representa 3 mil 600 millones de dólares estadounidenses o 3.078 millones de euros, el cual será para ayudar a las empresas de todos los sectores afectados por los aranceles. Se señaló en un comunicado que la decisión de EU de imponer aranceles a todos sus socios está produciendo cambios fundamentales y que Canadá ya no puede depender de su relación comercial con su socio y vecino como en el pasado.

"El nuevo Gobierno de Canadá está elaborando una nueva estrategia industrial para afrontar este momento. Esto transformará nuestra economía, que pasará de depender de socios comerciales específicos a ser más resiliente frente a los choques globales", señaló el Gobierno.