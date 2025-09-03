Lady Gaga se une al elenco en el estreno de la Parte 2 de Merlina Temporada 2 en Netflix

Este 3 de septiembre no solo marca el esperado estreno de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina en Netflix, sino que también es una fecha llena de efemérides significativas a nivel mundial, en ámbitos que van desde la salud pública hasta la historia religiosa y la arquitectura moderna.

Se estrena la Parte 2 de Merlina Temporada 2 en Netflix

Los fanáticos de Merlina finalmente pueden disfrutar de la segunda parte de la temporada 2, disponible en Netflix a partir de la 1:00 a.m. (hora de México). Esta nueva entrega incluye los episodios finales (del 5 al 8) que cerrarán la trama iniciada en agosto.

Entre las principales novedades se encuentra la esperada participación de Lady Gaga, quien se incorpora al elenco como Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora con posibles vínculos con el Club Belladona. Además, el tráiler revela el regreso de Gwendoline Christie como Larissa Weems, ahora convertida en una especie de guía espiritual para Merlina.

La segunda parte promete resolver varias incógnitas, especialmente tras el cliffhanger de la primera mitad, donde Merlina terminó gravemente herida tras un enfrentamiento con Tyler Galpin (Hunter Doohan).

Cabe recordar que Netflix ya confirmó una tercera temporada para julio de 2025, lo que ha elevado aún más la expectativa entre los seguidores de la serie.

Día Mundial de la Higiene

Esta efeméride fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2009 con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de la higiene, especialmente en entornos de salud.

El objetivo principal es reducir infecciones y salvar vidas mediante buenas prácticas de higiene, como el lavado de manos, la desinfección de superficies y el uso correcto de insumos médicos. Este día también resalta el trabajo del personal de salud en la prevención de enfermedades transmisibles.

Día Global de la Adquisición de Talento

Establecido en 2018 por KRT Marketing Agency y la Association for Talent Acquisition Professionals (ATAP), este día reconoce la labor de quienes se dedican a identificar, atraer y retener talento en las organizaciones.

El 3 de septiembre se convierte así en una fecha clave para los profesionales de recursos humanos, reclutadores y líderes empresariales, quienes se enfocan en estrategias para mejorar la captación de talento en un mundo laboral cada vez más competitivo y cambiante.

?? Fiesta de San Gregorio Magno

En el calendario litúrgico católico, el 3 de septiembre se conmemora a San Gregorio I, también conocido como San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia.

San Gregorio fue monje, místico y reformador. Se le atribuye la redefinición del papado en el siglo VI y la adopción del título "siervo de los siervos de Dios". Fue el primer monje en ocupar el papado y es considerado uno de los cuatro Padres de la Iglesia latina. Su legado perdura tanto en la estructura eclesiástica como en la espiritualidad cristiana.

? Día del Rascacielos

Esta fecha también celebra el Día del Rascacielos, en honor al nacimiento de Louis Sullivan (1856), considerado el "Padre de los Rascacielos". Sullivan fue pionero en el diseño arquitectónico vertical y su influencia es evidente en las ciudades modernas alrededor del mundo.

Más que una celebración estética, esta efeméride destaca los avances en ingeniería, arquitectura e innovación urbana, reconociendo la evolución de los espacios habitables en altura.

En resumen, el 3 de septiembre se conmemora:

El estreno de Merlina Temporada 2 Parte 2 (Netflix)

El Día Mundial de la Higiene

El Día Global de la Adquisición de Talento

La fiesta de San Gregorio Magno

El Día del Rascacielos

Un día con múltiples motivos para reflexionar, celebrar y disfrutar, tanto en lo cultural como en lo social y espiritual.