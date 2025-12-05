Mundial 2026: sorteo en Estados Unidos define grupos de selecciones

Deportes: Se Define la Fase de Grupos del Histórico Mundial 2026

ESTADOS UNIDOS — La Selección Mexicana y las otras 41 selecciones clasificadas conocerán hoy a sus rivales en el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026, el torneo de fútbol más grande de la historia, que se realizará por primera vez en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El evento inició a las 11:00 horas (tiempo local) en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., bajo la conducción principal del exfutbolista Rio Ferdinand y Samantha Johnson.

¿Cómo se realizó el sorteo del Mundial 2026?

? Figuras Estelares en el Sorteo

El sorteo contó con la participación de figuras icónicas del deporte, tanto del fútbol como de otras disciplinas estadounidenses, que se encargaron de la extracción de las bolas para definir los grupos:

Tom Brady (Siete veces campeón del Super Bowl).

Wayne Gretzky (Referente de la NHL).

Aaron Judge (Estrella de los Yankees).

Shaquille O'Neal (Cuatro veces campeón de la NBA).

Además, el exjugador de la NFL, Eli Manning, fungió como anfitrión del pre-show, y el evento incluyó presentaciones musicales de artistas como Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

Detalles sobre la mecánica del sorteo del Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con 12 grupos de 4 selecciones cada uno. El sorteo se realizó con base en cuatro bombos, con las siguientes reglas clave:

Bombo 1: Incluyó a las tres naciones anfitrionas y a las nueve selecciones mejor ubicadas en el Ranking FIFA.

Anfitriones: México fue ubicado en la posición A1, Canadá en B1 y Estados Unidos en D1.

Resto de Bombos: Se llenaron en orden del ranking, y el Bombo 4 se completó con los clasificados de la fase de Repechaje.

Restricciones Geográficas: Solo la UEFA (Europa) podrá tener dos países en un mismo grupo.

Cuadros Opuestos: Para evitar cruces tempranos entre potencias, se establecieron dos cuadros. Selecciones como Argentina y España, y Francia e Inglaterra, fueron colocadas en cuadros opuestos para que solo puedan enfrentarse, como máximo, hasta las Semifinales.

México busca emular sus mejores participaciones en Copas del Mundo, aspirando a llegar a los Cuartos de Final, como lo hizo en las ediciones de 1970 y 1986.