Reunión del SAT con plataformas digitales para implementar reforma fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se reunió este jueves 4 de diciembre con los representantes de Netflix, Airbnb y otras plataformas digitales para aplicar la reforma fiscal.

Tanto el SAT como las plataformas digitales se han comprometido a mantener un diálogo abierto para que se implemente la reforma fiscal sin violar la seguridad fiscal y jurídica. El SAT emitió un comunicado informando sobre la reunión que se mantuvo con representantes de Netflix, Airbnb y otras plataformas digitales rumbo a la implementación de la reforma fiscal. La reforma fiscal prevé que las plataformas digitales permitan al SAT el acceso en línea y tiempo real a su información fiscal para poder fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Detalles de la reunión entre el SAT y plataformas digitales

De acuerdo con la información, el objetivo principal de la reunión fue explicar y dar detalles sobre las nuevas disposiciones para cumplir con la reforma al Código Fiscal de la Federación. Entre las plataformas digitales que acudieron a esta reunión con el SAT se encuentran:

- Meta

- Amazon

- TikTok

- Mercado Libre

- Airbnb

- Rappi

- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)

- DiDi

- Netflix

- Asociación Mexicana de Venta On Line (AMVO)

- Walmart

- Alianza por un Internet Abierto, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)

- Digital Media Association

- Motion Picture Association

- Alianza en México

- Lalamove

Compromiso del SAT con la seguridad jurídica en la reforma fiscal

Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, aseguró que se implementarán los mecanismos adecuados para ejecutar la reforma fiscal y brindar seguridad jurídica y fiscal.