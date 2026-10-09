Villarreal busca sorprender al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

# Real Madrid vs. Villarreal: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 de LaLiga

El conjunto merengue recibirá al Villarreal este sábado 10 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro clave para la lucha por los primeros puestos del fútbol español.

El Real Madrid se enfrentará al Villarreal en la Jornada 8 de LaLiga 2026-2027, en uno de los partidos más destacados de la fecha. Después del parón internacional, ambos equipos regresan a la actividad con el objetivo de sumar puntos y mejorar su posición en la clasificación.

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto madridista, que buscará aprovechar la localía para recuperarse de su derrota ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Villarreal intentará conseguir un resultado favorable como visitante y mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

¿Cuándo y a qué hora juega el Real Madrid vs. Villarreal?

El partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga se llevará a cabo el sábado 10 de octubre de 2026.

Estos son los detalles del encuentro:

- Partido: Real Madrid vs. Villarreal

- Torneo: LaLiga 2026-2027

- Jornada: 8

- Fecha: sábado 10 de octubre de 2026

- Hora en México: 13:00 horas, según SDP Noticias

- Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

- Transmisión en México: SKY Sports

La información sobre el horario y la transmisión fue publicada por SDP Noticias.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Villarreal en vivo?

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro a través de SKY Sports, cadena señalada por SDP Noticias como responsable de transmitir el partido.

El duelo forma parte de la reanudación de LaLiga tras la pausa por los compromisos de selecciones nacionales.

Real Madrid busca recuperarse ante su afición

El conjunto blanco llega al compromiso con la necesidad de dejar atrás la derrota por 2-1 frente al Atlético de Madrid en el derbi madrileño. El equipo buscará aprovechar su condición de local para volver a sumar y mantenerse cerca de los primeros lugares.

El Villarreal, mientras tanto, representa un rival exigente que intentará aprovechar cualquier oportunidad para complicar al cuadro merengue.

El resultado podría tener repercusiones en la clasificación, por lo que el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la Jornada 8.