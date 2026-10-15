Argentina Valdepeñas rompe récord nacional en Maratón de Chicago

# Coahuilense Argentina Valdepeñas rompe récord nacional en el Maratón de Chicago

La corredora originaria de Torreón registró un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 54 segundos, con el que estableció una nueva marca mexicana en la categoría máster W45.

La atleta coahuilense Argentina Valdepeñas Cerna hizo historia en el Maratón de Chicago 2026 al imponer un nuevo récord mexicano en la categoría W45, correspondiente a corredoras de entre 45 y 49 años.

La competencia se celebró el pasado 11 de octubre, donde la lagunera completó los 42.195 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 54 segundos. Este resultado le permitió quedarse con el primer lugar de su categoría y superar una marca nacional que permanecía vigente desde 2007.

El récord anterior pertenecía a María Elena Reyna Díaz, quien había registrado 2 horas, 42 minutos y 9 segundos en el Maratón Powerade de Monterrey, el 16 de diciembre de aquel año. Con su actuación en Chicago, Valdepeñas mejoró esa marca por 2 minutos y 15 segundos.

Además de conquistar el primer puesto de su división, la corredora mexicana terminó en la posición 29 de la clasificación general femenil, destacando entre participantes de distintas edades en una de las competencias de fondo más reconocidas del mundo.

Una trayectoria destacada en Chicago

Argentina Valdepeñas cuenta con antecedentes importantes en esta competencia internacional. Durante la edición de 2022, finalizó en el lugar 21 de la clasificación general femenil, con un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 34 segundos, además de convertirse en la primera corredora latinoamericana en cruzar la meta, de acuerdo con los antecedentes publicados.

En 2023 volvió a participar en Chicago, esta vez en la carrera de cinco kilómetros, donde obtuvo el segundo lugar con un registro de 17 minutos y 6 segundos.

La deportista forma parte del Club Zatopek, con sede en Zacatecas, agrupación que contribuye a su preparación y desarrollo atlético.

Orgullo para Torreón y Coahuila

El nuevo récord de Valdepeñas representa un logro importante para el atletismo mexicano y coloca nuevamente a Torreón y Coahuila en el panorama internacional de las carreras de larga distancia.

Su resultado demuestra el nivel competitivo de las atletas mexicanas en las categorías máster y pone fin a casi 19 años sin que se superara la marca nacional de maratón femenil en la división W45.

Con este logro, Argentina Valdepeñas Cerna suma otro resultado destacado a su trayectoria deportiva y se consolida como una referente mexicana en las pruebas de fondo.