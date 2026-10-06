Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo: conflicto tras salida de la concentración

Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre la polémica que protagonizó con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, y dio a conocer su versión de los hechos que provocaron su salida de la concentración del combinado nacional.

A través de un extenso comunicado, el delantero aseguró que Jorge Jesus incumplió un acuerdo sobre su participación en los partidos de la Nations League. Según Ronaldo, el entrenador le había planteado un plan para administrar sus minutos debido a su condición física y, posteriormente, le comunicó que jugaría alrededor de 30 minutos ante Noruega.

El portugués explicó que calentó durante aproximadamente media hora, pero finalmente no ingresó al terreno de juego. Para Ronaldo, esta situación representó un incumplimiento de la palabra del seleccionador.

¿Qué sucedió en la reunión entre Ronaldo y Jorge Jesus?

Posteriormente, ambos sostuvieron una reunión en la que, de acuerdo con el futbolista, acordaron que Jorge Jesus aclararía públicamente lo ocurrido. Ronaldo afirmó que incluso se preparó un documento con varios puntos para explicar que él nunca había exigido jugar y que siempre había respetado las decisiones deportivas del entrenador.

Sin embargo, el capitán portugués consideró que las declaraciones posteriores de Jesus no correspondieron con lo acordado durante aquella conversación. Ante la pérdida de confianza, decidió abandonar la concentración.

Consecuencias de la salida de Ronaldo de la selección

Ronaldo también reconoció que fue un error marcharse de la concentración y no saludar a los aficionados, por lo que ofreció disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués. No obstante, sostuvo que su salida fue consecuencia directa de la ruptura de confianza con el seleccionador.

Pese a la controversia, el delantero dejó abierta la posibilidad de continuar representando a Portugal. Señaló que está dispuesto a aceptar la sanción que determine la Federación Portuguesa de Fútbol y aseguró que, si se encuentra en buenas condiciones físicas y continúa compitiendo con su club, estará disponible para volver a la selección.

De esta manera, Cristiano Ronaldo dejó claro que no considera que su ciclo con Portugal esté terminado, aunque la relación con Jorge Jesus atraviesa uno de sus momentos más complicados.