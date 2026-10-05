Claudia Sheinbaum advierte sobre intervención de la derecha internacional en 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sectores de la derecha internacional podrían intentar influir en el proceso electoral mexicano de 2030.

Durante su conferencia matutina del 5 de octubre de 2026, la mandataria aseguró que este tipo de señalamientos ha sido planteado por su gobierno en distintas ocasiones y sostuvo que existen grupos extranjeros interesados en incidir en la política mexicana.

"La derecha internacional sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando permanentemente", afirmó Sheinbaum.

¿Qué declaró Sheinbaum sobre la intervención internacional?

La presidenta aclaró que su señalamiento no estaba dirigido específicamente contra el mandatario estadounidense Donald Trump. Explicó que dentro de Estados Unidos existen distintos sectores políticos y que sus declaraciones no implicaban una acusación directa contra el gobierno estadounidense en su conjunto.

Sheinbaum también destacó la importancia de que la ciudadanía conozca las propuestas y resultados de los proyectos políticos que participan en la vida pública del país, como parte del debate rumbo a los próximos procesos electorales.

Contexto electoral en México hacia 2030

Aunque las elecciones federales de 2027 serán el siguiente proceso electoral de alcance nacional, la presidenta vinculó sus declaraciones con el escenario político rumbo a 2030, cuando se llevará a cabo la elección presidencial.

Hasta el momento, las declaraciones de Sheinbaum constituyen un señalamiento político sobre una posible intervención extranjera y no una acusación acompañada de pruebas públicas específicas sobre una operación concreta para influir en las elecciones de 2030.