Jueza ordena a Trump declarar en caso de difamación por la BBC

# Jueza ordena a Trump comparecer en demanda millonaria contra la BBC

El presidente de Estados Unidos deberá declarar bajo juramento antes del 11 de diciembre por la demanda de 10 mil millones de dólares que presentó contra la cadena británica por presunta difamación.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump comparecer para rendir declaración bajo juramento en el proceso judicial que mantiene contra la cadena británica BBC, a la que exige una indemnización de 10 mil millones de dólares.

La magistrada Enjoliqué Lett estableció como fecha límite el próximo 11 de diciembre, luego de que los abogados de la BBC solicitaran la intervención judicial al denunciar retrasos en la comparecencia del mandatario.

La declaración estaba programada originalmente para el 16 de octubre, pero fue cancelada por la defensa de Trump, que argumentó que debía atender asuntos de importancia nacional.

Sin embargo, los representantes legales de la BBC señalaron que ese día el presidente participó en actividades políticas en Georgia, por lo que acusaron a su equipo de dar prioridad a otros compromisos sobre el procedimiento judicial.

La jueza advirtió que Trump podría enfrentar sanciones, incluida la desestimación de su demanda, si no cumple con las órdenes del tribunal y con sus obligaciones de entregar documentación.

¿Por qué Trump demandó a la BBC?

La demanda fue presentada en diciembre de 2025 y acusa a la cadena británica de difamación y de incurrir en prácticas comerciales engañosas e injustas.

El conflicto se originó por la edición de un documental titulado *Trump: A Second Chance*, transmitido por la BBC antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

En el programa se combinaron fragmentos de un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes del asalto al Capitolio, de una manera que podía dar la impresión de que había llamado directamente a sus seguidores a ejercer violencia.

La BBC reconoció que la edición fue un error de criterio y ofreció disculpas. No obstante, rechazó las acusaciones de difamación y se opuso a pagar la indemnización solicitada por el mandatario.

La controversia provocó la renuncia de Tim Davie, entonces director general de la cadena, y de Deborah Turness, responsable de noticias.

Trump busca aplazar su declaración

Los abogados de la BBC sostienen que el presidente pretende posponer su comparecencia hasta enero de 2027, pese a que el período para presentar pruebas está previsto para concluir el 18 de diciembre de este año.

Por su parte, la defensa de Trump argumenta que las responsabilidades presidenciales y asuntos de seguridad nacional justifican la necesidad de modificar la fecha.

El proceso también contempla una disputa sobre la posible declaración del exfiscal especial Jack Smith, quien investigó los esfuerzos de Trump para revertir los resultados de las elecciones de 2020.

La BBC considera que su testimonio podría ser relevante para la defensa, mientras que los abogados del mandatario sostienen que Smith no tiene conocimiento directo sobre la preparación del discurso cuestionado.

El juicio está previsto para comenzar el 15 de febrero de 2027. Mientras tanto, la disputa continúa centrada en la entrega de pruebas, la comparecencia del presidente y la responsabilidad legal de la cadena británica por la edición del documental.