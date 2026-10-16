STPS y Volkswagen México retoman negociaciones salariales tras rechazo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) hicieron un llamado a Volkswagen de México y a su sindicato para retomar las negociaciones salariales, luego de que la mayoría de los trabajadores rechazara la propuesta de incremento del 13.16 % para un periodo de dos años.

¿Qué sucedió en la votación?

Durante la jornada de votación participaron 5,608 trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW), equivalente al 90.3 % del total convocado. Los resultados fueron los siguientes:

- 3,135 votos en contra de la propuesta

- 2,452 votos a favor

- 21 votos nulos

Ante el rechazo, las autoridades laborales señalaron que la decisión representa un ejercicio de democracia sindical al permitir que los trabajadores determinen libremente las condiciones laborales que consideran adecuadas. La STPS y el CFCRL reiteraron que continuarán acompañando a la empresa y a la representación sindical para facilitar las negociaciones, proteger los derechos laborales y encontrar una solución conjunta.

Reacciones del sindicato

Por su parte, el sindicato sostuvo que la estabilidad de Volkswagen y el bienestar de sus trabajadores deben avanzar de manera conjunta, y destacó la importancia de mantener el respeto y la disposición al diálogo durante el proceso de negociación. El emplazamiento a huelga tiene como fecha límite el próximo 22 de octubre de 2026, por lo que ambas partes deberán continuar las conversaciones para intentar alcanzar un nuevo acuerdo.