EL OCASO DE UN PERIODISTA...

SI ACASO AL FINAL DEL AÑO...

ESTE ESPACIO SEGUIRÁ APARICIANDO...

MI SALUD CADA VEZ ES MÁS DÉBIL...

Y DEBO ACEPTAR EL PASO DE LOS JÓVENES...

HAN SIDO OFICIALMENTE...

ALREDEDOR DE 47 AÑOS. Aunque en realidad estoy por cumplir 50 años en forma consecutiva. Los primeros como CRONISTA DEPORTIVO, posteriormente cubriendo la región centro desde CANDELA A OCAMPO, ya después a nivel nacional hasta llegar a mi ocaso como comentarista habiendo sido pasado por editorialista, actualmente columnista, gracias a su PERIODICO LA VOZ, tarea que sigo desempeñando pero está por concluir....

FISICAMENTE...

CADA VEZ CON MAYOR FRECUENCIA, me ausento, me hospitalizan, me intervienen, repito escribiré hasta que pueda siempre dije que así será yo espero poder hacerlo hasta que este su PERIODICO me lo permita, pero sobre todo que el TODODEROSO brinde su anuencia...

DICHO ESTO, A LO NUESTRO....

DANDO GRACIAS....

PORQUE OTRA VEZ. Estoy de regreso y que DIOS me lo permita estaré frente al tecleado, mientras tanto HABRA para rato...

TODO LO QUE IMAGINEN pueden hacerlo realidad: MIGUEL RIQUELME Solís,..

EL GOBER ACUDIÓ AL Capitolio con el Gobernador de #Texas, @governorabbott, lograron importantes acuerdos y firmaron acuerdo en materia de seguridad y migración en nuestra frontera...

A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE LEVANTAN las revisiones exhaustivas que el gobierno de Texas estaba realizando a todo vehículo de carga, lo cual hará más ágil el comercio binacional.

SEGUIREMOS TRABAJANDO en equipo por la prosperidad de nuestros Estados. ...

GOBIERNODECOAHUILA

La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, MARCELA GORGÓN, informó que durante el Gobierno de MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS se han realizado más de 833 mil traslados a personas con discapacidad y sus familias por medio del programa #UNEDIF...

"LAS PERSONAS QUE VIVEN CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD saben que cuentan con nuestro apoyo. Nosotros hemos puesto como prioridad otorgarles todos los medios necesarios para que tengan acceso a sus derechos y la apertura para su inclusión social", destacó...

EJEMPLO DE ELLO ES EL PROGRAMA UNEDIF, que con recursos estatales y el apoyo de Sistemas DIF Municipales, opera con 144 unidades adaptadas para el transporte de personas en sillas de ruedas acompañadas por sus familias...

"ESTE PROGRAMA les da el acceso a su derecho a vivir de forma independiente, desplazarse y a ser incluidos en la comunidad", remarcó MARCELA GORGÓN...

"CADA UNO DE LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES son capacitados; realizan pruebas psicométricas y de manejo, se les capacita en derechos humanos y trato a personas con discapacidad, además de que muchos de ellos tienen algún familiar que padece de algún impedimento físico", añadió...

EN SU MOMENTO, ROBERTO CÁRDENAS ZAVALA, Director del DIF Estatal, apuntó que se cuenta con un padrón de 3 mil 745 personas que utilizan este servicio de forma periódica en las cinco regiones de Coahuila...

DE ÉSTAS, SE BRINDA UN SUBSIDIO a quienes viven en situación de vulnerabilidad económica, lo que les permite hacer uso de este...

EL GOBERNADOR MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS destacó que en #Coahuila, gracias al trabajo en conjunto entre Estado, Municipios, sociedad e Iniciativa Privada, se han podido recuperar eventos tradicionales, culturales y religiosos propios de esta época, que habían sido suspendidos debido a la pandemia....

RECORDÓ QUE NUESTRO ESTADO OSTENTA LA CERTIFICACIÓN SAFE TRAVELS STAMP, que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), al cumplir con los protocolos globales de higiene y sanitización que contribuyen a la recuperación de la confianza de los viajeros nacionales e internacionales...

Esta Certificación permite fortalecer el turismo en la entidad...

"EJEMPLO DE LA CONFIANZA QUE TIENEN LOS VISITANTES A NUESTRO estado son El Viacrucis en el Santuario del Cerro de las Noas, en Torreón, al que acudieron más de 25 mil de personas; así como la Procesión del Silencio, en Viesca, a la que asistieron miles de habitantes de La Laguna, del interior de Coahuila, así como de otras entidades. Estos eventos se reanudan luego de dos años de haber sido suspendidos", manifestó el Mandatario estatal.

En ese sentido, Riquelme Solís señaló que toda la semana, en todo Coahuila se han tenido actividades gastronómicas, culturales, religiosas y educativas, y que se espera superar los 600 mil visitantes en Pueblos Mágicos y en las ciudades más importantes de la entidad.

ABUR...