EN TORREÓN...

EL GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís se reunió ayer con el COMITÉ DEL ISN, para dar seguimiento a diversas obras que se llevan a cabo en #Torreón y revisar el proyecto ejecutivo del Sistema VIAL CUATRO CAMINOS, listo para arrancar su construcción el próximo 18 de abril. #Coahuila

EL ISN...

PERMITE AL GOBIERNO DEL ESTADO obras y acciones con recursos propios luego que la Federación aplicara el enésimo recorte presupuestal en perjuicio de Coahuila, privando a la Entidad de la oportunidad de ejecutar obra directa...

DESINFORMARON AL PRESIDENTE...

ACUSO EL GOBERNADOR, QUIEN DIJO QUE NO SON IGUALES, SON "PIORES" ESTOS DESGRACIADOS públicos de la sin ningún pudor, violan la ley a placer...

TODOS USANDO AVIONES DEL EJÉRCITO, para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro en su campaña de la FARSA DE LA REVOCACIÓN...

EL GENERAL, EL SECRITAO DE GOBERNACIÓN, EL LÍDER PARTIDARIO...

LA VERDAD ES QUE LA HIPOCRESÍA ES REPUGNANTE, pero la simbiosis de política y militares, es MUY PREOCUPANTE...

ESTE LUNES, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no prohibir de manera imparcial las expresiones que han surgido sobre la consulta para la Revocación de Mandato, luego de que este domingo manifestantes en contra de las votaciones tomaran las calles de algunos estados del país...

"El INE...

EL JUEZ, NO HA ACTUADO CON RECTITUD, yo les diría que hay elementos y pruebas de que se impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación y no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente, hacen manifestaciones dirigentes de partidos para que la gente no participe y el INE no dice nada", señaló en su conferencia matutina.

ADEMÁS, ACUSÓ QUE "INCLUSO AQUÍ SE comentó abiertamente, el gobernador de Coahuila del PRI (MIGUEL ÁNGEL RIQUELME), llamando a que nadie participara, eso no es solo violatorio de la norma sobre la REVOCACIÓN DE MANDATO, no solo violatorio de la veda, sino violatorio del espíritu y de la letra de la Constitución, además de antidemocrático...

AYER SE REGISTRATON 71 nuevos casos en COAHUILA, sin presentarse defunciones...

En Torreón 105; En Saltillo 19; Monclova 10; San Juan de Sabinas 9 son los casos de Covid-19 contagios registrados...

SALTILLO SE MANTIENE...

A LA CABEZA, como ha sucedido hace mucho tiempo, pero es obvia la disminución que permiten que Coahuila mantenga su estatusa en color VERDE...