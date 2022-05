FELICIDADES PARA TODAS LAS MAMÁS

EN ESPECIAL PARA BERTHA ALICIA...

CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE...

ES UNA OPORTUNIDAD PARA DETENERNOS a pensar en los retos que enfrentan las mujeres que tienen hijos en el entorno laboral y social...

SABEMOS QUE EN ESTA VIDA NO SE PUEDE TENER TODO...

CREEMOS QUE LAS ELECCIONES IMPLICAN TOMAR UNA OPCIÓN y dejar otra, quedarse en casa a cuidar a los hijos o salir a trabajar se ha convertido en un modelo de perder o ganar y es tiempo de empezar a revertir la estructura y convertirla en algo diferente...

-CONSTANTEMENTE ME PREGUNTAN...

¿Cómo LE HACEN? ¿NO SE SENTIRÁN MAL POR DEJAR a sus hijos en la guardería? Y les puedo poner aquí miles de preguntas más que constantemente vivo a diario y que seguramente viven las mujeres que deciden trabajar por elección para tener una vida mejor para sus hijos y sobre todo, la elección a seguir trabajando en sus proyectos personales y justo, he tratado de encontrar el balance de esto sin escuchar a los que constantemente me hacen cuestionamientos...

EL PROPIO PROYECTO DE VIDA...

REPRESENTA UN OBSTÁCULO Y PARECIERA que ser madre y ser profesional son caminos encontrados, no debiera ser así. Debiéramos arreglar las cosas, llevar a cabo pequeños ajustes que faciliten la creación de un plan de vida en el que la integración de cada etapa de la existencia se convierta en algo natural y en mi caso así lo vivo...

ESTAS SON LAS MADRES MODERNAS...

LA SITUACIÓN ECONÓMICA, obliga a que tanto hombres como mujeres tengan que trabajar, son estas damas, las que cumplen la triple tarea de cuidar y educar a sus hijos, cumplir como esposas, atender las tareas del hogar y salir a trabajar...

SON MADRES QUE HOY...

A SU MANERA Y POSIBILIDADES, festejan su día, para yodas ellas, nuestro reconocimiento y admiración...

HOY...

ES EL DÍA PARA agradecer todo lo que hacen por nosotros en el día a día, todos sus sacrificios, todo su amor, toda su experiencia y todo su cariño. Es darles las gracias por ser tu mejor amiga, tu compañera de vida, tu más grande maestra, la persona que te dice cuando te equivocas y la persona que no importa en donde estés, o quién seas, siempre te va a amar incondicionalmente. Esa persona que siempre te va a apoyar y te va a decir que todo va a estar bien, como cuando eras tan solo un niño pequeño y llorabas por una caída o algún susto...

QUIENES TIENEN SU MADRE VIVA...

AMENLA, CUIDENLA Y TRATEN DE VOLVERLE ALGO DE lo mucho que les han dado, mi madre murió Hace muchos años, pero la recuerdo siempre, elevando una plegaria al TODO PODEROSO por que donde está, seguramente muy cerca de ÉL, la siga bendiciendo, felicidades hasta el cielo DOÑA OLIVIA...

AQUÍ EN LA TIERRA...

TENGO LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO, BERTHA ALICIA, la madre de mis hijos, hoy es la oportunidad ñ para darle las gracias a esa persona que deberíamos festejar todos los días, porque lo que ellas hacen es verdaderamente un acto de valentía. En este día de las madres, aprovecha para decirle todo eso que no le digo a diario, pero me gustaría que lo supiera...

DESDE HACE CASI 40 AÑOS...

MI CHAPARRITA asumió el papel, pese a ser casi una niña, su papel de esposa, compañera, amiga y luego, me dio la dicha de ser papá de tres varones, SILVESTRE, IVAN y DIEGO, completando la dicha con HELLEN CAMILA, mi niña que está a punto de convertirse en una hermosa jovencita...

¡GRACIAS BERTHA POR TODO!...

POR CUIDAR DE MÍ desde hace siete años en que las dolencias me han agobiado, de verdad, eres la mejor ESPOSA-MAMÁ DEL MUNDO y no me canso de repetirlo, te adoro...

MAÑANA MIÉRCOLES...

EL GOBER MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís estará en la región, concretamente en MONCLOVA,, donde gracias al Gobierno de Coahuila, el GRUPO PESADO ofrecerá un concierto en honor a todas las madrecitas de la región, lástima, por mi situación no podré asistir para disfrutar de MI PRIMER AMOR y muchos temas más...

EL HUÉSPED PRINCIPAL DE PALACIO ROSA, estuvo ayer en #Matamoros, acompañó al alcalde @charro MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ LÓPEZ en la inauguración del tramo "Las Meloneras" y el arranque de la segunda etapa de recarpeteo de la Calzada Cristóbal Díaz; obras que mejoran la conectividad de los ejidos del sur y transforman la imagen urbana del sector poniente de la ciudad...

MANOLO JIMÉNEZ SALINAS...

Y RICARDO MEJÍA BERDEJA, se perfilan para ser los candidatos más fuertes al Gobierno de Coahuila, el primero, abanderado por el PRI, PAN y PRD y porque no, por Movimiento Ciudadano, mientras que el lagunero, iría por Morena, PT y todos los partidos que rodean al partido gobernante en el país...

HACE UNOS DÍAS...

TUVE CONTACTO con MEJÍA BERDEJA y éste manifestó su confianza en lograr su objetivo. Veremos y diremos aunque si en este momento fuera la elección MANOLO iría en caballo de hacienda...

A DIOS GRACIAS...

AYER AMANECÍ MEJOR, incluso apoyado por una andadera, pude luego de varias semanas dar unos pasos, caminé de mi habitación hasta mi pequeño estudio, donde pergeño estas líneas, convencido que gracias a Dios, ´HAY MAZAPÁN PARA RATO´...

ABUR...