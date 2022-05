FUERTE LUCHA CONTRA INCENDIOS...

EN COAHUILA...

NO SE ESCATIMAN RECURSOS PARA EL COMBATE de los incendios forestales, destacó el GOBERNADOR, MIGUEL ÁNGEL ERIQUELME Solís, reconocer el trabajo de los brigadistas y el apoyo de la ciudadanía...

DESDE EL CAÑÓN DE SAN LORENZO...

EL MANDATARIO estatal informó que el avión DC-10 Air Tanker mantendrá las descargas de retardante en los puntos prioritarios para combatir los siniestros forestales...

EL HUÉSPED PRINCIPAL DE PALACIO ROSA...

EXPUSO LO ANTERIOR, EN CONFERENCIA de Prensa, además de referir que la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, han implementado acciones de vigilancia y prevención debido a la presencia de humo y ceniza, pero no se ha presentado ninguna alerta mayor y se respetarán las decisiones que se implementen para el bienestar y calma de la población en general...

"EL MENSAJE ES QUE ESTÉN TRANQUILOS...

EFECTIVAMENTE NO VAMOS A ESCATIMAR RECURSOS", precisó, "además que la prioridad es abatir los incendios para no tener daño ambiental y procurar por la vida de los brigadistas y de la población en general", comentó por la mañana en el Cañón de San Lorenzo...

EL GOBERNADOR TAMBIÉN ACUDIÓ AL PREDIO DE LA COYOTERA...

EN EL EJIDO EL TUNAL, EN LA SIERRA DE ARTEAGA, para supervisar las acciones de combate al incendio forestal y analizar las condiciones climatológicas que permitan tener un mayor avance para su control y liquidación...

LOS DAÑOS...

SE INORMÓ LA SITUACIÓN de los incendios forestales activos en la entidad, además que se reportaron dos nuevos: en El Cielo, en el Municipio de Zaragoza, y El Cíbolo, en Acuña. Así mismo, se dio a conocer las estrategias que se realizan en cada uno de los siniestros forestales....

SE INFORMÓ A DETALLE...

SE DIO A CONOCER el estado que guardan los incendios, entre ellos, HUACHICHIL- JAGÉY y de FERINIZA, CON DAÑOS EN 228 hectáreas...

COYOTERA 2, ARTEAGA...

EN EL INCENDIO EN LA COYOTERA 2, en la Sierra de Arteaga, se registra un control del 75 por ciento y un 60 por ciento de liquidación, con una superficie afectada de 150 hectáreas de matorral y arbolado adulto...

OTROS COMO LLANO LARGO...

EN ESE LUGAR, se registra un 50 por ciento de avance en su control y un 40 por ciento en su liquidación, con una afectación de 85 hectáreas de matorral y arbolado adulto...

SAN LORENZO-SANTA ROSA...

EN SALTILLO, El Cedrito, en Ciudad Acuña, BELLAVISTA, en Ocampo; Sierra de Madera, en Cuatro Ciénegas

SIERRA LA MADERA

EN SIERRA LA MADERA, Cuatro Ciénegas, RANCHO AROCHA, en el mismo municipio, Rancho el Mimbre en General Cepeda

Para el incendio en Rancho Arocha, en Cuatro Ciénegas, la SMA informa que el área afectada estimada es de 70 hectáreas de matorral en su gran mayoría, donde se registra un 90 por ciento en su liquidación.

RANCHO EL MIMBRE

Para el incendio en Rancho El Mimbre, en General Cepeda, son los incendios que se mantienen incendios...

En #Saltillo, acompañé al alcalde @chemafraustro en el arranque de la construcción del Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia para la colonia Lomas del Refugio.

Con programas sociales estatales y municipales, así como diferentes áreas de atención e instalaciones de primera, este Centro transformará la vida de cientos de familias de la capital.

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA del Gobierno del Estado, CLAUDIO BRES GARZA, inauguró la 25 Reunión Anual del Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación, que preside a nivel nacional Luis Manuel Hernández González. En su mensaje, Bres Garza, a nombre del gobernador MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, destacó las excelentes relaciones obrero-patronales que prevalecen en Coahuila, que en 2022 llega a 30 años sin huelgas laborales: "Lo que refleja la visión de cuidar al trabajador y dar estabilidad a las empresas a través de la construcción de acuerdos para brindar estabilidad económica"...

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA...

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD COAHUILA y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social Coahuila y el programa "Mejora tu Salud", arrancó la Jornada de Cirugías 2022 "#CambiandoVidas", con las que se realizan operaciones de cadera y rodilla, además de cataratas, con una inversión conjunta superior a los 3 millones de pesos...

EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE NUEVA ROSITA se entregaron certificados con el alta de atención a cirugía y para operación de prótesis de cadera y de cataratas...

EN SU MENSAJE, MANOLO JIMÉNEZ SALINAS...

SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, expuso que gracias al trabajo coordinado entre las Secretarías de Coahuila se ha logrado mejorar la calidad de vida de familias coahuilenses, y agradeció al cuerpo médico que forma parte de este programa, enfermeros y especialistas que han hecho equipo para fortalecer estas acciones...

CARAJO...

UN DÍA MÁS O MENOS y otro que a duras penas me puedo mover, ese es el motivo por el cual mi columna se publica con tanta irregularidad, la ENCELOPATÍA HEPÉTICA me afecta sobremanera, pero hay que seguir luchando mientras DIOS me lo permita.

ESCRIBIR ES MI VIDA...

Y MIENTRAS EL TODOPODEROSO me lo permita, me sentaré frente a mi CPU...

