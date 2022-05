VIOLENCIA Y DEFIFCIENTE SALUD...

LOS EMBYTES DE AMLO Y SU ´MORENA´...

UNO DE MAYO, DÍA MÁS VIOLENTO DEL AÑO...

DESDE EL PASADO 31 DE OCTUBRE DE 2021, no se había registrado un día con más de 100 asesinatos en un día en el país, en ese día de contabilizaron 106...

LA VIOLENCIA,

VA EN AUMENTO EN EL PAÍS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LÓPEZ OBRADOR el pasado domingo se registraron 112 homicidios, cifra más alta registrada en un día en lo que va del año...

SI CARO Y ESTIMADO LECYOR...

EL DOMINGO 1 DE MAYO ES EL DÍA MÁS VIOLENTO EN LO QUE VA DE 2022, con 112 personas víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)...

DURANTE 2021, LOS DOS DÍAS MÁS VIOLENTOS FUERON EL DOMINGO 25 DE ABRIL Y EL DOMINGO 4 de julio, ambos con 115 asesinatos en el país, reportados por las fiscalías estatales...

EN TOTAL, SE REGISTRÓ A 230 PERSONAS ASESINADAS EN EL INFORME VÍCTIMAS REPORTADAS por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federales)...

SE DETALLA QUE, DURANTE EL DÍA DEL TRABAJO, en el Estado de México 16 personas fueron asesinadas, seguido de Guanajuato con 15 casos, Michoacán con 11 y Jalisco con 8 homicidios, como las entidades más violentas...

LA MAYORÍA DE ESTOS LAMENTABLES HECHOS se registraron en el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Zacatecas...

CON ESTA CIFRA, EL PRIMERO DE MAYO DE ESTE AÑO, se posicionó como el sexto día más violento en lo que va de toda la administración emanada de Morena...

EL MES DE ABRIL CERRÓ CON UN TOTAL DE 2 MIL 131 víctimas de homicidio doloso en el país, con un promedio de 71 diarias....

MIENTRAS TRANSCURRÍA EL DÍA MÁS VIOLENTO DE ESTE 2022 uno de los encargados de la seguridad en el país RICARDO MEJÍA BERDEJA participaba en eventos proselitistas de Morena...

ES EVIDENTE QUE LA SEGURIDAD DE LOS MEXICANOS no está en las prioridades de la 4T...

EN CARNE PROPIA...

El servicio de la clínica del ISSSTE en Monclova como en la mayoría del país está "por los suelos"; derechohabientes viven (vivimos) un trago amargo...

URGE LA PRONTA INTERVENCIÓN DEL DELEGADO DEL ISSSTE en Coahuila, en lo personal, viví las peores tres semanas de mi vida en materia de salud; he conocido el sufrimiento provocado por un infarto, una embolia, una cirrosis hepática, una encelopatía que cada día deteriora más mi organismo, afectando con fuerza al hígado, cerebro y otras partes del cuerpo, a enfermedad que me afectó, de acuerdo a médicos internistas, requería de una intervención quirúrgica, loa que se programó para el pasado martes y que no pudo llevarse a cabo porque al médico se le acabó el contrato y el titular continuaba de vacaciones...

EXCUSO DECRLES...

QUE PERMANECÍ 10 DÍAS HOSPITALIZADO, 10 días en los que me alimentaron mal, solamente pera con manzana molida, ocasionalmente guayaba durante las tres comidas ¿Medicinas?, como si estuviera en hospital particular diariamente tenía que comprar inyecciones y medicamentos y cuando requerí el auxilio de personal para bañarme, simplemente me dijeron, contrate un enfermero fuerte, aquí se lo recomendamos, por lo que opte en solicitar mi alta voluntaria, con la ayuda de Dios he podido recuperarme una semana y de nuevo en c9ontacto con ustedes...

LAS QUEJAS CONTINÚAN, EL TRATO Y ATENCIÓN MÉDICA QUE SE BRINDA actualmente es pésimo, siguen las anomalías, como negligencia médica y mal servicio en general, en la Clínica-del ISSSTE sufre – desde hace muchos años un burocratismo espantoso, falta de personal especializado, , pésima atención en el laboratorio y áreas administrativas, además de requerirse enfermeras tituladas, no auxiliares prepotentes y todavía soportar el mal genio de los trabajadores, donde no existe cultura medica ni deseos de servicio..

INFINIDAD DE ATROPELLOS "NO SE DEBE SEGUIR SOLAPANDO EL MAL SERVICIO y la falta de atención medica de calidad en la clínica del ISSSTE, todos los derechohabientes ya están cansados de la mala atención y la prepotencia de los trabajadores"...

EXISTIENDO un cúmulo de problemas específicos en la Clínica, falta de medicamentos suficientes, carencia de médicos, citas médicas no atendidas, pago inmediato de los traslados...

SI UN PACIENTE LLEGA CON UNA ENFERMEDAD DE GRAVEDAD lo hacen esperar horas en el área de urgencias, y no existe personal para atenderlos de manera inmediata, aunque esta grave omisión les pueda costar la vida...

SITUACIÓN SIMILAR SE BRINDA EN MEDICINA FAMILIAR, donde los médicos en turno solamente atienden a pocos pacientes a los que únicamente se les recetan antibióticos para calmar algunos padecimientos, sin brindarles la atención especializada que requieren, lo que ha propiciado que los derechohabientes tengan que recurrir a médicos particulares, desembolsando fuertes sumas de dinero, a pesar de que cada mes el ISSSTE realiza el descuento de cuotas correspondientes...

EL PERSONAL MÉDICO QUE LABORA en la clínica del ISSSTE, realiza actualmente labores de burócrata, ya que solamente checan su horario de entrada y salida para buscar otro empleo y completar el gasto familiar, sin importar que con su actitud pongan en riesgo la salud y la vida de miles de personas que acuden a recibir atención médica...

EL SERVICIO QUE OFRECE LA CLÍNICA DEL (ISSSTE) ha sido constantemente señalado por los derechohabientes como de mala calidad...

MORENA PROMUEVE UNA INICIATIVA ELECTORAL para distraer la atención y desviar el tema de las cosas importantes como salud, infraestructura, educación y, sobre todo, el tema económico, elimina programas sociales y fomenta otros que fomentan la ociosidad....

ESO ES MÉXICO, SÍ SEÑOR...