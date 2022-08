LUEGO DE PERMANECER INACTIVO TRES O CUATRO SEMANAS...

VUELVO A LA ACTIVIDAD, estuve ausente por un buen tiempo, me fallo la vista, estuve hospitalizado, fui con médicos particulares, me quede sin dinero pero conte con el apoyo de grandes amigos como CARLOS MARIO, ABEL AYALA, HUGO LOZANO Y BETO VILLARREAL LO QUE ME PERMITIO salir adelante en la compra de medicamentos que me costaron caros, pero aquí sigo haciendo lo que me gusta, escribir...

EL GOBER...

MIGUEL RIQUELME SOLÍS estuvo el lunes en la comarca lagunera poniendo en marcha EL CICLO ESCOLAR y entregando útiles a alumnos de educación básica y anunciar la entrega de calzado escolar a alumnos de este nivel con la diferencia....a que se incluyen alumnos de todos los sect

RIQUELME SOLÍS...

HA ESTADO AL PENDIENTE de todo lo que acontece en la mina de Agujita...

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Agosto de 2022.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) y en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón, por medio de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, informa que con las recientes lluvias se registraron afectaciones mínimas en la construcción del Sistema Vial Cuatro Caminos (SV4C).

Esta obra no ha sufrido ningún daño y se está listo para trabajar de manera normal el día de hoy, pese a las lluvias que se registraron en la reciente noche.

Se esperará un poco a que el terreno esté seco para evitar que la maquinaria pueda atascarse y continuar así con las acciones.

Sólo se detectó una alcantarilla del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en la que se dañó el brocal, y para evitar problemas de tráfico, este día se va a instalar una lámina de acero sobre ésta, para que los vehículos puedan circular sin problemas.

Además de que un talud se va a corregir para evitar hundimientos futuros.

Hugo Iván Lozano Sánchez alcalde de San

Buenaventura dio arranque al ciclo escolar 2022-2023 en la Escuela Primaria Dr. Ruperto

Del Valle donde se hizo la entrega de libros de textos gratuitos a los alumnos.

Acompañado del Cabildo y la Lic. Azalea Maldonado Wong Secretaria de la juventud

como representante del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, las

autoridades participaron en un acto cívico.

En su mensaje el joven alcalde reconoció la labor de los padres de familia que se dieron

la oportunidad de acompañarles en el regreso a clases y con ello volver a la rutina de

apoyo interdisciplinario entre maestros y papás para beneficio del aprendizaje de los

alumnos.

Explicó el esfuerzo que el Gobierno del Estado de Coahuila realiza para dotar de libros a

todos los alumnos de educación básica y a la vez entregar paquetes de útiles escolares

que en el transcurso de la semana se entregan para motivar a todos los estudiantes y que

su nuevo grado escolar sea exitoso.

La Directora de la primaria Yazmin Karina Hernández Villarreal agradeció a las

autoridades municipales de educación entre ellas la regidora Rocío Rodriguez Carreón y

directora Lupina Rodriguez y del estado de Coahuila por elegir a la institución para este

acto protocolario en el cual vale la pena decir que el apoyo de los libros de texto vienen a

aligerar la carga económica que los hogares con gastos escolares tienen, además que es

la herramienta más valiosa de alumnos y maestros.