5 minutos de grilla

El pasado viernes 1 de agosto, disfrutando de la sombra de las añejos árboles de la plaza de San Buena, platiqué con algunos amigos que desde hace ya muchos ayeres me dispensan su amistad.

Quienes me comentaron que el próximo día 20 del presente, el ayuntamiento que dirige y dirige bien Hugo Lozano Sánchez, colocará en la entrada de la Plaza de Toros una cápsula del tiempo para dejar constancia de los 80 años de las tradicionales fiestas del santo patrono.

Cápsula que se abrirá cuando las ferias cumplan su centenario, el profesor José Luis terrazas, secretario del ayuntamiento, me confirmó lo anterior a la vez que convocó a la población para que aporten documentos, fotos, periódicos, revistas, de la época actual para recordar las tradicionales ferias más famosas del norte de México cuando cumplieron 80 años.

Hasta la próxima.