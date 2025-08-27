Una burla la nómina del síndico

Un grupo de trabajadores de Altos Hornos de México se plantó afuera de las oficinas corporativas de la empresa en demanda de información sobre los millonarios pagos que se hace a un grupo de supuestos trabajadores, pero pese a que detectaron a Mónica Elizondo, directora de Recursos Humanos no los atendió.

Encabezados por Julián Torres Avalos, los ex trabajadores se plantaron afuera del corporativo, buscaban se les aclarara las cosas sin embargo no hubo respuesta, pese a ello insisten que buscarán los cauces legales para que la juez federal frene los pagos y castigue a los responsables.

"Para nosotros es una bofetada que hagan esos pagos, ya son dos años y medio que miles de trabajadores no reciben su dinero, otros su liquidación mientras que el síndico se sirve con la cuchara grande, convirtió la suspensión de pagos en negocio particular y eso no se puede ni debe tolerar" indicó.

Ante el silencio optaron por trasladar su movimiento ante la jueza federal, que investigue y proceda contra el síndico que supuestamente es quien administra la empresa pero saca provecho, millones de pesos se han desviado y es tiempo frenar esa ilegal acción que molesta a los trabajadores.

Por otro lado, los trabajadores de Industrias Fox, no han solicitado la intervención del Centro de Conciliación Laboral para que intervenga y resuelva el problema que se presenta por la no entrega del medio ahorro, que los llevó a paralizar actividades como medida de protesta.

En este sentido Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que las puertas se encuentran abiertas por si alguno de los afectados o de manera individual pide intervención para entonces citar al representante patronal y mediante el dialogo encontrar solución.

Señaló que por los medios de comunicación conoce del paro pero de manera oficial no hay forma de intervenir, es un asunto que debe solicitarse por parte de los afectados, mientras no lo hagan nada se puede hacer, solo exhortar que la queja se maneje por el lado oficial y evitar problemas.

Dijo que en ocasiones los trabajadores no acuden por temor a represarías o bien porque se ha dicho que existe una lista negra con nombres de obreros con problema, pero es mentira al menos en el Centro de Conciliación Laboral local no hay nada de esa famosa lista que es leyenda urbana.

En otro comentario, la CTM nacional arrancó un programa sobre Escuela Laboral de Liderazgo Sindical, que será el proceso para formar la nueva generación de líderes sindicales al mismo tiempo que profesionalizara a los participantes elevando el nivel de estudio de los dirigentes.

Mario Dante Galindo Montemayor, dirigente de la Federación Frontera dijo que la apertura de esta carrera fue la mañana de ayer miércoles en las oficinas centrales de la ciudad de México y reunió a directivos sindicales de todo el país, quienes van a formar la primera generación.

Señaló que el primer paso es profesionalizar el liderazgo, para ello se tendrán carreras para que dirigentes que no tienen un titulo lo puedan conseguir, y con ello hacer más ágil la actividad sindical todo para beneficio de los trabajadores cetemistas de todo el país aglutinados en la CTM.

Dijo que unos 500 representantes de Coahuila estuvieron presentes en la ceremonia de apertura de este nuevo programa, y los cursos podrán llevarse a cabo en la ciudad de Saltillo o bien bajo el modelo en línea, es decir desde la ciudad de origen y facilitar el aprendizaje.

Nos leemos mañana..