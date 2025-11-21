5 minutos de grilla

"Idiota útil" fue una frase que surgió en la llamada Guerra Fría, misma que se le atribuyó en aquel entonces a Lenin.

Descripción que se entendía por personas que, por su ignorancia, no les permitía comprender la manipulación de la que eran objeto, pues apoyaban una causa o movimiento sin entenderla.

Desconociendo la verdadera intención, a pesar de ello, la apoyaban sin conocer los objetivos reales, hechos que se perdieron en el túnel del tiempo.

La ignorancia de un pueblo solo beneficia al Gobierno de cualquier país y de cualquier doctrina, el parecido con la realidad actual es mera y simple coincidencia.

Hasta la próxima.