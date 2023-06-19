5 MINUTOS DE GRILLA.

DIA DEL PADRE

ENGRENDAR UN HIJO CUALQUIERA PUEDE HACERLO, pero educarlo, darle valores y el sentido de responsabilidad muy pero muy pocos lo logran.

A PESAR DE QUE NO ESXITEN ESCUELAS PARA PADRES, es necesario aprender en el camino, impulsándolos para que mediante el estudio se preparen para hacerle frente a la vida.

HAY QUE ESTAR PREPÁRADOS PARA VERLOS VOLAR, después de darle las herramientas para que defiendan en el futuro que les espera, esto, es lo más importante para que sean personas de bien. AYER FUE EL DIA DEL PADRE, para muchos fue un día como cualquiera, pues los hijos ingratos, existen desde hace más de dos mil años, el olvido, se sufre en silencio. P.D.

FELIZ DIA DEL PADRE.