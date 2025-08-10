John Travolta y Olivia Newton-John se abrazan en una playa desierta. "Sandy", pregunta: ¨ ¿Es este el final?" "Por supuesto que no", responde "Danny", "Es solo el comienzo", y luego, lo que se convertiría en la película musical más taquillera de todos los tiempos, entra en acción con la famosa introducción de la canción de Frankie Valli.

La película Vaselina fue estrenada el 16 de junio de 1978 y recaudó más de 394 millones de dólares en todo el mundo y sigue siendo el musical más taquillero de todos los tiempos. En México fue lanzada en noviembre de 1978, pero creo que a Monclova debió haber llegado en la Semana Santa de 1979. Yo tenía apenas ocho años y me parece que debo haberla visto más de cien veces en el cine Diana -hoy desaparecido - Cuento las ocasiones que le pedía permiso a mi madre para ir a verla, pues yo pasaba algunas tardes con ella en el periódico el Tiempo de esa ciudad, ubicado a unas cuadras del cine y las veces que me escapé a verla sin avisar a mi madre o a mamá -Mi Abuela Fidela-. Lo cierto es que yo estaba hipnotizado por Vaselina y su poder narrativo suave y sin mayores pretensiones.

Usted seguramente conoce la historia. El tiempo es la década de 1950, los personajes son un grupo de estudiantes de último año de secundaria interpretados por una variedad desigual de actores de 30 años, el género es musical. Danny es John Travolta que conoce a la dulce Sandy que interpreta Olivia Newton-John durante el verano. Luego, cuando comienzan las clases, la presión de los compañeros los mantiene separados, al menos hasta que se las arreglan y vuelven para estar juntos. Durante el resto de la película, hay un par de peleas menores entre ellos, Danny tiene miedo de admitir su afecto por Sandy cuando está rodeado de amigos sarcásticos; sin embargo, muy pronto, se disculpa y todo está perdonado.

Vaselina fue algo completamente diferente, un musical absoluto, concebido como tal, dueño del derecho de nacimiento, del "tengo que cantarlo" o de lo contrario no funciona. Las escenas de canciones y baile son frecuentes, llamativos, memorables y muy energéticas, quizás demasiado.

Y es que, en estos días modernos, en que se hacen muy pocas películas musicales, "Wicked" y "La La Land", son una gran excepción; parece que el público no puede soportar personajes que de repente estallan en canciones. Y esta, posiblemente, es la mejor explicación de la perdurable popularidad de Vaselina, que la convirtieron en un ícono de la cultura pop, algo que está tan alejado de cualquier tipo de realidad que debe analizarse únicamente en sus propios términos.

Vaselina fue una película avasalladora en taquilla apoyada en una poderosa banda sonora y un disco que vendió 28 millones de copias y marcó una era en la música pop. Ese disco que me compró mi madre y que, a fuerzas de tanto tocarlo, debo haber terminado de descomponer el disco y el tocadiscos. ¿Pero qué explica la popularidad de la película en la actualidad? Para mí es la nostalgia, un anhelo por una época más simple, su narrativa es alegre y optimista con su música como su gran atractivo, pues más de cuatro décadas después, yo sigo cantando algunas de las canciones, tal como sucedió la primera vez que la vi, hace ya 47 años y que puedo ver una y otra vez.

Esta es una de esas películas que no solo recomendaría a cualquiera, sino que recomiendo que todos la vean al menos una vez para apreciarla como la piedra de toque cultural que es. No sean cuadrados, véanla al menos una vez y descubrirán que, al igual que los personajes, compartieron alegrías y preocupaciones de adolescentes: citas, popularidad, primer amor, el futuro desconocido, encajar, el despertar sexual.

Pero un 8 de agosto de hace tres años, fue un día triste para los enamorados de Vaselina cuando nos enteramos de muerte de Olivia Newton-John, a los 73 años después de su batalla contra el cáncer de mama. La cantante y actriz ganadora del premio Grammy, más conocida como Sandy convertida en ícono después de su papel protagónico en la exitosa película musical, que lo sé, es verdad, no tiene el gran argumento, no es una gran historia y todos sabíamos que "Grease" no era real, pero ¿No fue la vida alguna vez así, simple y directa? ¿Y no podría ser de nuevo?

@marcosduranfl