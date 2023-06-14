Amor al prójimo

LA SOLIDARIDAD, ES UN VALOR PERSONAL, que demuestra la capacidad que tienen algunos miembros de la sociedad para brindar apoyo a los más necesitados. ESTA CUALIDAD, se caracteriza por brindar consuelo y apoyo a los más necesitados de las comunidades de la región centro, damas que merecen nuestro reconocimiento. QUIENES RECORREN ASILOS Y COLONIAS DE LA PERIFERIA, brindando consuelo y apoyo, buscando sacarles una sonrisa a los más desprotegidos quienes sufren muchas carencias. ESTAS NOBLES DAMAS, no buscan reflectores, solo se dedican a ser solidarias con los que necesitan consuelo, pues en silencio realizan un trabajo que las enaltece. P.D. SALUDOS SEÑORITA ROSSY, DIOS CON USTED.

HASTA LA PRÓXIMA.