El tigre en frontera

Como el perro del cohetero, ando en medio de las chispas, el pasado jueves, estuve en frontera, donde el p t con la presencia de su dirigente estatal, inició la afiliación de ese partido. donde un grupúsculo, ya le andan corriéndole el toro al reves al apodado tigre, esta insurgencia la encabeza valeria flores, ricardo gonzales y el dentista alemán, esta dupla no sacaron la tarea en abasolo, pero si son muy buenos para la grilla.



En el evento, se dio inicio a la afiliación de los simpatizantes, quienes llenaron el salón, donde las porras al líder estatal se dejaron escuchar, javier castillo, dejó constancia del poder de convocatoria, al ser el responsable del evento, oriundo de la occidental sector que ha producido varios alcaldes, por su presencia en la sociedad de aquella comunidad y por sus legítimas aspiraciones, no hay que perderlo de vista.

Hasta la próxima.