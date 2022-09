HERENCIA NO DESEADA.

LOS MONCLOVENSES, tenemos el derecho de conocer el destino de nuestros recursos, por ello, es necesario saber los nombres de quienes se beneficiaron con la construcción del boulevar Lázaro Cárdenas.

TODA OBRA PUBLICA DEBE DE PROYECTARSE SOBRE COSTO BENEFICIO, algo que no se tomó en cuenta, pues en esa zona no existe ninguna construcción, por lo que no hay ningún vecino beneficiado.

CON DINERO DEL PUEBLO, se realizó esta obra, donde los únicos beneficiados fueron los dueños de los terrenos que aumentaron su plusvalía, a quienes no les importo invadir un predio particular. NOMBRE, NOMBRES, DIRIA EL MAZAPAN, EN ESTE NEGOCIO, HUBO PECES GORDOS, pero las autoridades con la cortina de humo de la demanda por la invasión, pretenden que se olviden quienes fueron los que aprovecharon la ocasión.

Hasta la próxima.