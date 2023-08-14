Honor a quien honor merece

El pasado sábado, asistí a la entrega de la presea, alonso de león, que el ayuntamiento entrega cada aniversario de la fundación de nuestra ciudad. felicito a nuestro alcalde, dr. mario Dávila delgado y a su director de arte y cultura alonso canales, porque este año, si otorgaron la presea a verdaderos monclovenses distinguidos.

La historia nos recuerda que en administraciones priistas, el reconocimiento se daba por influencias como cuando se la otorgaron a un ex diputado, que su único merecimiento fue “desaparecer” parte del acervo cultural del museo “el polvorín”.

A los homenajeados, mis respetos, a la compañera, gloria jaramillo, profesional de la comunicación y al general juan José castilla, de quien tengo gratos recuerdos, pues los 6 años de primaria fuimos compañero de pupitre, en la escuela francisco i madero del pueblo, felicidades para ambos, muy merecido su reconocimiento.

Hasta la próxima.