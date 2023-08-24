La región centro, paga los platos rotos

Monclova, es la capital de rumor, pues estos corren vendiendo ilusión, loncho, el ex magnate acerero, desde san antonio aparece dando declaraciones que nadie en su sano juicio le puede creer.



Las cortinas de humo, de ambos lados del conflicto, solo buscan distraer la atención, mientras los días siguen pasando y los obreros y sus familias sobreviven de milagro.

La espléndida jodidez, es una realidad que desde el púlpito presidencial es ignorada, pues al presidente le importa más la elección del 24 que atender el grave problema que hoy día se vive en el centro de Coahuila.

monclova, no tiene ninguna culpa del problema entre el presidente y ancira, los obreros tendrán tiempo para cobrar la factura el próximo año. p.d. de esto, debe estar seguro

López Obrador.

Hasta la próxima.