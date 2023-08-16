Olvidó su juramento

Por mundo villa. el débito que arrastra lópez obrador, es la ausencia de paz en todo el país, pues la violencia, sigue regando muerte a largo y ancho de la república mexicana.

Nunca habíamos tenido a un presidente, que desconoce el respeto y la legalidad con que debe conducirse el representante de todos los mexicanos.

No tiene el más mínimo respeto para nadie, pues se cree autónomo, la suprema de justicia de la nación, es la garante de la constitución, a quienes exhibe por cumplir con su deber.

La mejor prueba de su falta de respeto, son los que aspiran a sucederlo, a quienes bautizó como “corcho latas”, quienes aceptan el apodo sin chistar, dejando muy claro que carecen de dignidad al aceptar en silencio tal descredito, con tal de ser los favorecidos.

Hasta la próxima.