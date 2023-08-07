Puro glamour y nada efectivo

Los monclovenses, hemos sido defraudados por quienes hemos llevado a la más alta tribuna del país, pues ni tricolores, ni azules, han respondido a los habitantes del tercer distrito. Hoy dia, Cristina Amezcua Gonzáles, por convenir a sus intereses personales, abandonó la diputación federal al ser nombrada por el dedo, líder del pri casero. Buscando hacer presencia entre la comunidad, pues es por todos sabido que sueña con ser alcaldesa, para ello, ya le entró a hacer declaraciones del conflicto de ahmsa. El trabajo de esta diputada, ha sido nulo, pues no se sabe de ninguna iniciativa presentada en beneficio de los habitantes que la llevaron a la cámara de diputados. P.D. ya fue regidora, diputada local, y diputada federal, para seguir en la política, le falta algo más que glamour.



Hasta la próxima