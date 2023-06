TERMINÓ UNA Y YA INICIO LA OTRA.

COMO NO HAY FECHA QUE NO SE LLEGUE, NI PLAZO QUE NO SE CUMPLA, después de dos meses de ver candidatos hasta en la sopa, por fin, terminan las campañas políticas.

PERO EN ESTE MISMO AÑO, empezarán las precampañas para la grande y de nueva cuenta volver a escuchar las mismas promesas de siempre. ASÍ ES EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO, la clientela electoral, ya se acostumbró, pues apenas se le de una y llega la otra, donde estará en juego el premio mayor.

LAS LLAMADAS "CORCHOLATAS" YA INICIARON SUS RECORRIDOS POR EL SOLAR PATRIO, EN CLARA VIOLACIÓN A LA LEY, CON EL MÉTODO DE LAS ENCUESTAS, SE LES PUEDE HACER BOLAS EL ENGRUDO, AL PARTIDO PROPIEDAD DEL PRESIDENTE.

HASTA LA PRÓXIMA.