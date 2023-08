Todo tiene un precio

En la vida todo cuesta y en política, no es la excepción, en este quehacer, es muy común que se pierda la dignidad y la vergüenza, con tal de trascender. el tratar de ocultarlo, es en vano, recordemos que no hay nada oculto bajo el sol y nunca falta un yo lo vi, pues la gente no tiene por qué callar nada.



Ejemplos los hemos visto muchas veces, ya que son del dominio popular, estos comentarios son la comidilla del día en todas las reuniones sociales.

Para algunas personas, el fin justifica los medios, sin importarles el qué dirán, lo alcanzado nadie se los quita, como también el descreditó, lo caido, caido, lo demás, es, lo que menos importa. hasta la próxima.