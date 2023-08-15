¿Y los peces gordos, cuando?

No hay nada nuevo bajo el sol de este México lindo y querido, la señora justicia, sigue deteniendo a puros “charalitos” mientras los peces gordos, disfrutan en la impunidad sus atracos.



Es el mismo cuento, pues la hebra, siempre se revienta por lo mas delgado, la historia no nos deja mentir, ejemplos los tenemos en nuestra tierra.

Burócratas de segundo y tercer nivel, son vinculados a proceso por peculado, mientras sus jefes, disfrutan la opulencia con el dinero robado al pueblo.

Los verdadero responsables, son lo granujas que hoy tienen fuero y ya andan negociando el paso de la muerte para seguir en la impunidad, yo, como veo y escucho doy.

Hasta la próxima.