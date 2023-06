De política y cosas peores

CIUDAD DE MÉXICO 08-Jun-2023 .-El cambio climático que se observa en el planeta Las elecciones habidas en el Estado de México y Coahuila demostraron El conflicto entre Rusia y Ucrania pone a la ONU en situación de La linda Susiflor le contó a su amiga Rosibel que la noche anterior su novio Nada ha cambiado en cuanto a la relación que guardan con el presidente de la República los gobernadores salidos de Morena. En tiempos del PRI, efectivamente Las lluvias en el norte del país han traído consigo para los ganaderos y agricultores de esas entidades un sentimiento de Ya conocemos a Capronio: es un sujeto ruin y desconsiderado. Hace unos días fue a despedir en el aeropuerto a su suegra, y sucedió que Las corcholatas designadas por López Obrador para competir por la Presidencia de la República deberán dejar sus respectivos cargos a fin de iniciar sus campañas por la postulación, aunque la verdad es que, sobre todo en el caso de la señora Sheinbaum, pero sin excluir de la afirmación a Adán Augusto López ni a Marcelo Ebrard, las dichas corcholatas han México se ha convertido en un país de gran peligrosidad para los migrantes que buscan atravesar nuestro territorio a fin de llegar a la frontera con Estados Unidos. La delincuencia organizada se Don Chinguetas, marido tarambana, llevó al domicilio conyugal a una estupenda rubia confiado en el hecho de que su esposa, doña Macalota, El problema de la falta de agua en algunas ciudades alcanza ya proporciones de catástrofe y debe ser atendido de inmediato si no se quiere provocar una situación de catástrofe en esas poblaciones por el hecho de que la carencia del vital líquido obligue a las autoridades a Desde luego ese nefasto individuo de nombre Donald Trump, uno de los peores especímenes de la especie humana que en el mundo se pueden encontrar, buscará nuevamente la postulación del Partido Republicano a fin cumplir su propósito de regresar a la Casa Blanca. Sin embargo El perico que en su casa tenía la señorita Peripalda solía decir malas palabras, pues antes había pertenecido a la madama de una casa de lenocinio, burdel, congal, ramería o lupanar. La piadosa catequista le pidió consejo al Padre Atrsilio. ¿Qué podía hacer para quitarle al loro esa deplorable costumbre que a ella le lastimaba los oídos y la escandalizaba? El buen sacerdote le recomendó: Todos los indicios muestran que el Tren Maya correrá la misma suerte que el malogrado aeropuerto que por capricho de AMLO se construyó en Santa Lucía, y al que se da el calificativo de "internacional" porque tiene un vuelo a Caracas. Al menos debería tener uno más a Managua y otro a "¿Por qué, señor, en Coahuila tuvo Morena tan escasa votación en el reciente proceso electoral?". "Bueno, señorita, quizás eso se explique por el hecho de que los coahuilenses leen mucho. También debe tomarse en cuenta otra circunstancia, la cual Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, fue en su automóvil con Dulcibel, hermosa chica de buenas costumbres, al umbrío y solitario paraje llamado El Ensalivadero, lugar al que acuden por las noches las parejitas en trance de erotismo. Ahí le puso la mano en una rodilla, y cuando la pudorosa joven trató de George Bernard Shaw era conocido -y temido- por sus ingeniosidades. En cierta ocasión una señora de sociedad La situación económica de los países europeos podrá agravarse en los próximos meses si se presentan algunas variantes que pueden afectar severamente las condiciones de Mis cuatro lectores tendrán que perdonarme. Hoy no puedo escribir. Me falta ella. FIN.

OJO: Favor de dejar los espacios en blanco como están en el origina, sin poner puntos suspensivos, guiones u otros cambios. Gracias.

MIRADOR.

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

La puerta de la casa estaba abierta, y algo entró.

No sé qué.

Un viento oscuro.

Un silencio infinito.

Quizá Dios.

Y se la llevó.

Cuando quisimos verla ya no estaba.

Igual que cuando murió mi madre, la casa se hizo más grande, y yo me hice más pequeño.

Ahora hay cinco huérfanos más en este mundo: mis cuatro hijos y yo.

Ahora estoy perdido, pues sólo en ella me encontraba.

Ahora no sé quién soy, pues sólo en ella era.

Ahora yo, que vago en soledad por la casa vacía, dejo abierta la puerta para que entre el oscuro viento, para que entre el silencio infinito, para que entre Dios.

Así volveré a verla.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". Trump puede volver a ser presidente. ".

Los críticos -no son pocos-

lo aseguran sin distingos:

si eso pasa es que los gringos

de plano se han vuelto locos.